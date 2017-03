Hoy hablaremos de este tema que suele ser tabú en todo el mundo.

El tamaño del pene es un interrogante que ha tenido a los hombres inquietos durante mucho tiempo, ya que algunas veces se sientes incomodos por su pene, unos por sentir que es muy grande y otros por notar que su miembro quedo ‘‘corto’’ ante su hombría y virilidad.

Aunque las estadísticas arrojen miles de interrogantes tales como si es o no importante el tamaño del pene, se debe considerar que también existen diferentes vaginas y procesos en la relación sexual, el cual también cuentan con números aproximados de cuál es el indicado para cada acto que se quiera realizar.

Números vaginales

Así como hay penes grandes y pequeños, esta regla también aplica al órgano reproductor femenino, ya que hay damas que para lograr una mujer excitación se necesita un miembro de 16 o más centímetros debido a la forma en la que está distribuida su vagina por dentro, además de que el grosor también es fundamental ya que en las paredes de esta, existen pequeñas formación similares a las papilas gustativas que al momento del acción se hinchan y ocasionan mayor placer tanto para el hombre como la mujer.

Estudios médicos certifican que la vagina en su estado normal tiene unos 8,56 cm de largo y en el momento de la excitación puede alargarse hasta 14,45 cm, pero para romper el himen se necesitan al menos 12,36 cm.

A continuación les brindaremos la lista de tamaños promedios que puede tener el pene a lo largo del mundo, lo cual cambia y varia por continentes y países.

El Congo: 17,93 cm Ecuador: 17,77 cm Ghana: 17,31 cm Venezuela: 16,93 cm Líbano: 16,82 cm Colombia 16,75 cm Camerún 16,65 cm Bolivia 16,51 cm Sudán 16,47 cm Jamaica 16,30 cm Panamá 16,27 cm Brasil 16,10 cm Francia 16,01 cm República Dominicana 15,99 cm Cuba 15,87 cm Italia 15,75 cm Egipto 15,69 cm Paraguay 15,53 cm Uruguay 15,14 cm México 15,10 cm Argentina 14,88cm Chile 14,49 cm Alemania 14,48 cm Noruega 14,34 cm Turquía 14,11 cm Reino Unido 13,97 cm España 13,85 cm Rusia 13,21 cm UU. 12,90 cm Japón 10, 99 cm China 10,89 cm Hong Kong 10,07 cm Corea del sur 9,66 cm Tailandia 9,43 cm Nepal 9,03 cm

El promedio mundial se estima que ronda alrededor de los 13,50 cm.

Existen muchos mitos detrás de quien lo tiene más grande y más pequeño, bueno en esa lista vemos ordenamos desde el más bendecido y afortunado al más desventajado, aunque con esta lista se muestran los promedios de cada país, pueden existir excepciones como estar muy por encima del promedio o muy por debajo.

Pene-consejos:

Todo hombre, no importa de la parte del mundo que sea, debe intentar complacer a la mujer a la hora de la intimidad, las mujeres no suelen tener un libido tan rápido y si no existe el morbo y la excitación en el momento de la acción, no va a funcionar nada, así cuentes con un equipo de alto calibre o uno de menor alcance.

Debes pulir bien tus juegos previos, las posiciones en las que tu miembro se luzca mejor, estar seguro de ti y darle seguridad a tu pareja y nunca olvides con pasión vas a lograr todo lo que te propongas en la vida.